61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, uluslararası takvimdeki yerini bir kez daha güçlü şekilde hissettirirken, organizasyonun Antalya etapları bugün itibarıyla start alıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen dev organizasyon, hem spor hem de turizm açısından bölgeye önemli katkılar sunuyor.

ANTALYA ETAPLARINDA YOĞUN PROGRAM

Toplam uzunluğu 461,4 kilometre olan Antalya parkuru; Patara-Kemer, Antalya-Feslikan Yaylası ve Antalya-Antalya etaplarından oluşuyor. İlk 5 etabın tamamlanmasının ardından bugün koşulacak Antalya-Feslikan Yaylası (127,9 km) etabı, sporcular için zorlu tırmanışlarıyla öne çıkıyor.

Yarın ise Antalya-Antalya (152,8 km) etabı ile şehir merkezinde yoğun bir yarış temposu yaşanacak. Organizasyon, 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Ankara-Ankara etabı ile sona erecek.

23 TAKIM, 161 SPORCU KATILIYOR

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları ProSeries takviminde yer alan yarış, bu yıl 23 takımdan 161 profesyonel bisikletçinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 26 Nisan’da İzmir-Çeşme etabıyla başlayan tur, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında devam ederek geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Yarış boyunca sporcular, hem düz parkurlarda hız hem de dağ etaplarında dayanıklılık mücadelesi veriyor.

ANTALYA VE ALANYA TURİZMİ İÇİN FIRSAT

Organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası platformda tanıtma açısından da kritik bir rol üstleniyor. Yarışın canlı yayınları ve özet görüntüleri, milyonlarca izleyiciye ulaşarak Antalya ve çevresinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı bu dönemde, organizasyonun bölgeye dolaylı ekonomik katkı sunması bekleniyor.

AKTOB’DAN SEKTÖRE HAZIRLIK ÇAĞRISI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), üyelerine yaptığı bilgilendirmede organizasyonun uluslararası görünürlük açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, spor turizminin gelişimi için bu tür etkinliklerin fırsata çevrilmesi gerektiği vurgulandı.

AKTOB, turizm işletmelerine yönelik çağrısında, misafir memnuniyetinin artırılması ve organizasyon sürecinde gerekli hazırlıkların eksiksiz tamamlanması gerektiğini belirtti. Spor SERVİSİ