CORENDON Alanyaspor'da sezonun en dikkat çeken hikayelerinden biri kalede yaşanıyor. Bir dönem kaleyi domine eden Ertuğrul Taşkıran, son haftalarda yerini uzun süredir istikrarlı şekilde görev yapan Paulo Victor'a bırakmış durumda

ERTUĞRUL Taşkıran ligde yaklaşık 20 maçta forma giyerken, Paulo Victor ise daha sınırlı sayıda şans bulmasına rağmen son haftalarda kaleyi devraldı. Tecrübeli file bekçisi Ertuğrul özellikle sezonun ilk bölümünde birinci tercihti. Ancak teknik direktör Pereira'nın son dönemdeki tercihi Victor'dan yana. Brezilyalı kaleci, aldığı şansı iyi değerlendirerek formayı kaptı ve uzun süredir lig maçlarında kaleyi bırakmıyor. Alanyaspor'da kalede yaşanan bu değişim "rekabet mi, tercih mi?" sorusunu akıllara getirdi. Bir yanda sezonu taşıyan isim yer alırken, diğer yanda formayı kapan tecrübeli bir alternatif dikkat çekti. Bu tablo, teknik heyetin elini güçlendirirken kalede rekabeti de zirveye taşıdı. Alanyaspor'da Antalyaspor derbisi öncesinde gözler yine kaleci tercihinde olacak. Pereira'nın Victor ile devam etmesi beklenirken, Ertuğrul'un yeniden forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU