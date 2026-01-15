Bilader evin öönde iki üç evleglig yer var. Her sene endeere ıcıg pagla, ıcıg sovan göveri, ıcıg maydunuz, ıcıg dere otu ekerdim. Ha evin öönde yeşillig olsun deyi yaparım endee işleri. Gecdiimiz senelerde hööle toomu addımmıdı birden yeşeriveridi. Bu sene maydunuzu üçüncü ekişim, dere otunu üçüncü ekişim, paklayı da ööle. Heç bi gıbırtı yog. Öndüün bi bagdım maydunuz, dere otu toomunu bi tarafdan garınca üpler, bi tarafdan guş üpler. Heralda bu sene benim ekim dikim işine nazar deedi. Bi boy toom alırım, taa orteere çıkaramadım. Toomda mı bi oyun var, ben mi egmesini bilemedim bu sene, bildiim yog. Halbusa davar gövresini de eyice çiledim. Bilader bitecig ısbanag toomu çıgdı. Hayılaca böyüdü. Isbanaa da sümüglenile, gög böcü tebelleş oluyoru. Enginlerden nahıl muhafaza ediceez bildiim yog. Sümüglenin gög bi ilacı var, ondan alıb çilersen sümüglen nalları dikiyoru. Gel gelelim engi ilac da fiyetli. Addıımız daş gurbaayı ürküdmeeceg. Biziki bi havas. Evel herifin dedii gibi "Amat Emmi baccada ertigleniyoru" desinler biziki. Nam olsun, ker olmasın. Bilader son tefesi, bita denecen, olmassa da engi ekim dikim işinin yakasını salıvericem. En böyüg derdiniz bööle olsun. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.