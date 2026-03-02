SGK verilerine göre bazı hastalıklarda 1.800 gün primle emeklilik yolu açılıyor. Özellikle kanser, nörolojik ve ağır psikiyatrik hastalıklar listede ilk sıralarda yer alıyor.

Milyonlarca çalışan için erken emeklilik artık sadece bir hayal değil. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyenler için malulen emeklilik şartları 2026 yeniden gündemde. Yoğun mesai, düşük ücret ve ağır çalışma koşulları altında ezilen birçok kişi için emeklilik bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor.

MALULEN EMEKLİLİKTE 1.800 GÜN DETAYI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre malulen emekli olabilmek için 1.800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ancak bu tek başına yeterli değil. En temel şart, çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmiş olması.

Genel kural olarak 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor. Fakat kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaysa bu 10 yıl şartı uygulanmıyor. Bu durumda yalnızca 1.800 gün primle malulen emeklilik hakkı doğabiliyor.

EN ÇOK MALULİYET VERİLEN HASTALIKLAR

SGK’nın son üç yıla ilişkin kesinleşmiş verileri incelendiğinde, malulen emeklilikte bazı hastalık gruplarının öne çıktığı görülüyor.

Listenin başında onkolojik hastalıklar (kanser) yer alıyor. Neredeyse her üç maluliyet kararından biri bu gruptan çıkıyor. Onkolojiyi, ağır psikiyatrik rahatsızlıklar ve nörolojik hastalıklar takip ediyor.

Bunun dışında kalp-damar hastalıkları, organ kayıpları, görme kaybı, hematolojik hastalıklar ve ileri derecede sinir sistemi rahatsızlıkları da kapsam içinde değerlendiriliyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

2026 yılı itibarıyla geçerli olan temel kriterler şöyle:

%60 ve üzeri çalışma gücü kaybı

En az 1.800 gün prim ödemesi

Genel olarak 10 yıl sigortalılık süresi

Ancak her hastalık otomatik olarak emeklilik anlamına gelmiyor. Önemli olan, hastalığın çalışma gücünü mevzuatta belirtilen oranlarda kısıtlaması ve bunun resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sağlık sorunları nedeniyle işini sürdüremeyen sigortalılar, SGK’ya başvurarak sevk edilen tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu almak zorunda. Değerlendirme sonucunda maluliyet oranı belirleniyor.

Özellikle ağır hastalık nedeniyle çalışamayan ve malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan vatandaşların, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Emeklilik birçok kişi için sadece bir maaş değil; sağlığını kaybeden çalışan için hayatın yeniden düzenlenmesi demek. Ama şartlar net. Rapor, oran, prim… Eksik varsa süreç uzuyor.

Son karar ise SGK tarafından veriliyor.