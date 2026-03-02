Katar’daki LNG tesislerine yönelik İHA saldırısının ardından üretim askıya alındı. Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 40 artarak son bir yılın zirvesine çıktı.

Orta Doğu’daki gerilim enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Katar’ın Ras Laffan ve Mesaieed enerji tesisleri, İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Katar Savunma Bakanlığı, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Saldırının ardından QatarEnergy LNG üretimini geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Bu gelişme, özellikle Avrupa’nın kış ayları öncesi enerji güvenliği açısından kritik bir döneme denk geldi.

LNG ÜRETİMİ ASKIYA ALINDI

Yetkililer, Mesaieed’deki bir elektrik santralinin su tankının ve Ras Laffan’daki LNG kompleksinin hedef alındığını açıkladı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktığı, güvenlik gerekçesiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretiminin durdurulduğu ifade edildi.

Ras Laffan LNG kompleksinin, dünya LNG üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşıladığı belirtiliyor. Katar, küresel LNG ihracatında lider ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle üretimde yaşanan kesinti, küresel arz güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

Avrupa için mesele sadece dış politika değil. Evdeki kombi, sanayideki üretim hattı, hatta elektrik faturası… Hepsi bu akışa bağlı.

AVRUPA’DA GAZ FİYATLARI SON BİR YILIN ZİRVESİNDE

Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin aksaması ve Katar kaynaklı LNG akışının kesintiye uğraması, Avrupa doğal gaz fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Vadeli kontratlar gün içinde yüzde 40’a varan artışla megavatsaat başına 45 euro seviyesini gördü.

Katar’dan yapılan LNG tedariki, Avrupa Birliği’nin toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Uzmanlara göre bu oran, arz tarafında ciddi bir baskı yaratabilir. Avrupa’daki doğal gaz depolama seviyeleri ise yüzde 31’in altına gerilemiş durumda. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesindeydi.

Gerilim sürerse fiyatların daha da yukarı gitmesi sürpriz olmayabilir. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların Avrupa enerji piyasalarına etkisi, önümüzdeki haftalarda daha net hissedilecek.

ARZ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

LNG tanker operatörlerinin Hürmüz Boğazı geçişlerini geçici olarak durdurması, sadece Katar değil bölgedeki diğer üreticilerin sevkiyatını da sınırlıyor. Bu durum, küresel LNG piyasasında arz sıkışıklığını artırıyor.

Enerji uzmanları, Katar LNG üretiminin durmasının Avrupa doğalgaz fiyatlarına etkisinin kısa vadede dalgalanmayı artırabileceğini, uzun vadede ise alternatif tedarik arayışlarını hızlandırabileceğini belirtiyor. Ancak… Kış kapıya dayandığında piyasalar çok daha sert tepki verebilir.