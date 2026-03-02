Ortadoğu'da üçüncü gününe giren ABD-İsrail ve İran savaşında tansiyon zirveye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in kalbine yönelik sarsıcı bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Küresel ölçekte deprem etkisi yaratan ve dış gelişmelere bağlı turizm ile ekonominin nabzını tutan Alanya'da da kamuoyu tarafından endişeyle takip edilen son hamleye göre, İsrail Başbakanlık Ofisi doğrudan hedef alındı.

BAŞBAKANLIK VE KARARGÂH VURULDU

Sabah saatlerinde yayımlanan resmi bildiriye göre, İran güçleri "Gerçek Vaat Operasyonu" adlı askeri hamlenin 10. dalgasını icra etti. Operasyon kapsamında, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı ve Başbakanlık binalarının Hayber füzeleri kullanılarak sürpriz bir nokta atışıyla vurulduğu ilan edildi. İran cephesi, Siyonist hükümet yerleşkesini hedef alan bu ağır bombardımanın başarıyla sonuçlandığını savundu. Devrim Muhafızları, operasyonun yıkıcı sonuçlarına dair ek detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını bildirdi.

NETANYAHU İÇİN ALARM VERİLDİ

Saldırının ardından en çok merak edilen ve gerilimi tırmandıran konu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun durumu oldu. İran'ın açıklamasında, başbakanın akıbetinin belirsizliğini koruduğu vurgulanarak büyük bir merak boşluğu yaratıldı. İsrail makamları söz konusu iddialar karşısında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, bazı bölgesel istihbarat kaynakları ve sosyal medya platformları, füzelerin düştüğü anlarda Netanyahu'nun Almanya'da bulunduğuna dair çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.

KANLI BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Bölgeyi ateşe veren kriz, 28 Şubat tarihinde Washington ve Tahran heyetleri arasında müzakereler sürerken ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran topraklarına yönelik başlattığı ani saldırılarla alevlenmişti. Bu hamleye karşılık veren İran, İsrail'in yanı sıra ABD'nin askeri varlık gösterdiği Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki kritik hedefleri füzelerle vurmaya başladı. Karşılıklı şiddetli saldırılarda İran cephesi ağır kayıplar verdi; ABD-İsrail ortak operasyonlarında Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı'nın paylaştığı son korkunç verilere göre, ülke çapındaki ağır bombardımanlar sonucunda şu ana kadar 555 kişi yaşamını yitirdi, 747 kişi ise yaralandı. Kanlı bilançonun büyümesi ve savaşın küresel bir boyuta evrilme riski, Alanya gibi uluslararası turizm merkezlerinde güvenlik ve ekonomik istikrar endişelerini en üst seviyeye çıkarıyor.