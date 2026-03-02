Kemer Kiriş Mahallesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 47 yaşındaki Belçika vatandaşı kadın turist, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kemer ilçesi bir kez daha üzücü bir olayla gündeme geldi. Sabah saat 11.00 sıralarında Kiriş Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, yürüyüş için dağlık ve kayalık alana çıkan 47 yaşındaki Belçika vatandaşı Rasschaert Benny Magdalena, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide yapılan ilk incelemede, turistin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Kayalık alanın yapısı nedeniyle olay yeri inceleme çalışmasının kontrollü şekilde yürütüldüğü öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede detaylı inceleme yapıldı.

OTOPSİ İÇİN MORGUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Belçikalı turistin cenazesi, incelemelerin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Antalya’da özellikle Kemer ve çevresindeki kayalık yürüyüş parkurlarında yaşanan turist kazaları, zaman zaman güvenlik tedbirlerini yeniden gündeme taşıyor. Yaz-kış fark etmeksizin doğa yürüyüşü yapan ziyaretçilerin, sarp ve kontrolsüz alanlarda dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.