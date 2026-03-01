ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyon sonrası bölgede tansiyon yükselirken, İran’ın misilleme saldırıları çatışmayı genişletti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi gündeme bomba gibi düşerken, Alanya’da turizm, inşaat ve emlak sektörü temsilcileri savaşın uzaması halinde rezervasyonlardan yatırımlara kadar birçok alanda olumsuz etki yaşanabileceği uyarısında bulundu

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Orta Doğu’da yaşanan bu sıcak gelişmeler, turizm kenti Alanya’da da endişe yarattı. Turizm, inşaat ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri, savaşın uzaması halinde rezervasyonlardan yatırımlara kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaşanabileceğine dikkat çekerek, çatışmaların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

‘SAVAŞIN UZAMASI TALEBİ OLUMSUZ ETKİLER’

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, çatışmanın uzaması halinde turizmin olumsuz etkileneceğini belirtti. Cimrin, “Bölgede bir savaşın olması bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Ancak görüldüğü üzere, Amerika açısından bu savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Ümidimiz, insanlık adına, savaşın bir an önce sona ermesi ve kayıpların en az seviyede olmasıdır. Bu durum, sektörümüz açısından da operasyonun uzamadan tamamlanması açısından önemlidir. Çünkü savaşın uzaması, Ortadoğu’daki huzur ortamının bozulduğunu gösterir ve bu durum, özellikle Avrupa gibi yanı başında savaş olan ülkelere olan talebi olumsuz etkileyebilir. Bu da sektörümüzü negatif yönde etkiler. Dolayısıyla, operasyonların bir an önce tamamlanması ve bölgeye huzurun yeniden hakim olması büyük önem taşımaktadır. Savaşa Rusya'nın dahil olması Alanya ve bölge turizmini olumsuz etkilemez. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo hala devam ediyor. Avrupa'ya gitme şansları olmadığı için en güvenli tatil bölgesi olarak yine Türkiye'yi seçeceklerdir” dedi.

‘İNSANİ BOYUT HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanımız Mustafa Küçüker, önümüzdeki süreçte turizm, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine etkilerin daha net ortaya çıkacağını kaydetti. Küçüker, “Bölgemizde yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. İnsan hayatı her şeyden değerlidir ve bir an önce barışın sağlanması hem bölge halkı hem de tüm dünya için hayati önem taşımaktadır. Çevre ülkelerde ve Dubai’de de yoğun saldırıların yaşandığı bu süreçte, yaşananların insani boyutu her türlü ekonomik ve siyasi değerlendirmenin üzerindedir. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde gelişmelerin turizm, inşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sektörümüze olan etkileri daha net ortaya çıkacaktır. Temennimiz, gerilimin daha fazla büyümeden sona ermesi, sivillerin korunması ve kalıcı barışın en kısa sürede tesis edilmesidir” ifadelerini kullandı.

‘ETKİSİ YÜZDE 20-30 OLABİLİR’

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, çatışmaların birkaç ay sürmesi ve özellikle Nisan sonuna kadar devam etmesi durumunda rezervasyonların ertelenebileceğini belirtti. Erbaş, “Öncelikle İran, komşumuz ve Müslüman bir ülke olarak bizim için önemli bir partner. İran-İsrail savaşının bize mutlaka olumsuz etkileri olur. Bunu daha önce de belirtmiştik. Ülkedeki istikrar ve ekonomi tam düzene girmişken böyle bir savaşın patlak vermesi, etkileri açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Etkiler sınırlı olabilir. Zaten uzun süredir İran ve İsrail arasında bir gerilim vardı ve halk da bu durumu bir ölçüde kabul etmiş durumda. Eğer savaş büyümez ve taraflar erkenden müzakere yoluna giderse, etkisi sınırlı kalabilir. Ancak savaş birkaç ay sürer ve özellikle Nisan sonuna kadar devam ederse, rezervasyonlar ertelenebilir ve turizm sektörü ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Göç dalgası olasılığı bulunuyor, fakat önceki tecrübelerden yola çıkarak ülkemizi çok büyük ölçüde etkileyeceğini düşünmüyorum. Etkinin ilk etapta yüzde 20–30 civarında olacağı tahmin ediliyor. Turistler, sorun olmayan bölgelere yönelmek isteyecektir. Ortadoğu ülkeleri savaştan daha fazla etkilenecek; çünkü İran, Amerikan üslerinin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor ve bu durum yakın çevredeki Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi yerlerde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Türkiye, bu ülkelere kıyasla daha az etkilenir, ancak savaşın varlığı yine de olumsuz bir sonuçtur. Şu an için göç dalgası başlamış değil, fakat savaş uzarsa göç olasılığı artabilir” dedi.

‘SAVAŞ KİMSEYE KAZANÇ GETİRMEZ’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer, “47 yıl önce emperyalizmin ektiği fitne ağacı bugün büyüyerek Ortadoğu’ya çöreklenmiş kendi halkını bile katleder hale gelmişken yine emperyalist ve siyonist güçler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ne kadar acı ki 5 bin yıllık bir medeniyetin halkı birkaç yüzyıl önce kurulmuş ülkelerden medet bekler hale gelmiş durumdadır. Savaşın büyümesi bölgemiz ve dünya için hayırlı olmayacaktır. Çatışmaların bir an önce sona ermesi İran halkının iradesini ortaya koyan bir yönetimin hakimiyete gelmesini temenni ederim. Savaşlardan hiçbir sektörün menfaat beklemesi etik olmayacağı gibi, biz de zaten var olan krizin devam etmesine razıyız. Yeter ki savaş olmasın masumlar ölmesin” dedi.

‘RUSYA DEVREYE GİRERSE ETKİ GENİŞLER’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Burnumuzun dibinde cereyan eden ve son derece üzüntü ve kaygıyla izlediğimiz ABD & İsrail - İran çatışması umarım uzun sürmez. Rusya da devreye girerse çatışmanın etkisi genişler ve Turizm başta olmak üzere bir çok sektör olumsuz etkilenebilir. Allah bizi esirgesin” ifadelerini kullandı.

