Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, 5 Mayıs 2025'te saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç. ve binada bulunanlardan 17 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve site içindeki diğer apartmandakiler tahliye edildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İkram Apartmanı başta olmak üzere çevresindeki apartmanlardaki dairelerin çoğu ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştu.

BİNA İNCELEMENİN ARDINDAN YIKILDI

Ekiplerin ilk incelemelerinde; patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uzman bilirkişi heyeti, AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından patlamanın yaşandığı bina yıkıldı.

İNTİHAR ETMEK İÇİN YAPMIŞ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Osman Ç., sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Osman Ç.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki ocağa bağlı doğal gaz borusunu kesmesi sonucu biriken gazın patlama ve yangına neden olduğu belirtildi.

3 SUÇTAN CEZA İSTEMİ

İddianamede; Osman Ç. hakkında 17 kişiye karşı 'Basit yaralama' suçundan her biri için 6'şar aydan 1'er yıla kadar, 48 kişiye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan yine her bir kişi için 8'er aydan 6'şar yıla kadar 'Genel Güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.