YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, bazı oyuncuların özel program dahilinde dinlendirildiği belirtildi. Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra; hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadığı ifade edildi. Teknik heyetin, yoğun maç trafiği nedeniyle bazı oyuncuları riske etmediği öğrenildi.

GENÇLER VE ROTASYON ÖN PLANDA

Eksiklere rağmen Galatasaray'ın kamp kadrosunda dikkat çeken isimler yer aldı. Teknik ekip, kadroda genç oyunculara da şans verirken rotasyonlu bir kadroyla Alanya deplasmanına geliyor.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Jacobs, Sara, Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Nhaga, Lang, Singo, Boey.

KUPADA KRİTİK 90 DAKİKA

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının son maçında iki ekip de sahaya iddialı çıkacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele, hem gruptaki sıralamayı hem de tur hesaplarını doğrudan etkileyecek.

Temsilcimiz Corendon Alanyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında avantaj arayacak. Alanya'da futbolseverleri yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek bir karşılaşma bekliyor. Cemali AYDINOĞLU