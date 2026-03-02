Alanya ticaretinin kalbi konumundaki Yaş Meyve Sebze Hali, güne kahreden bir kayıpla başladı. Hal esnafının yakından tanıdığı ve sevdiği, çevresinde 'Arap' lakabıyla bilinen 68 yaşındaki Sedat Ergen'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, bir komisyoncunun yanında çalışma hayatını sürdüren Ergen, mal sevkiyatı için önceki gün sabaha karşı 04.00 sularında evinden ayrıldı. Ancak emektar isim, hale ulaşmak üzere yoldayken aniden fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Geçirdiği ağır kalp krizi sonrası acilen müdahale edilen Ergen, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Merhum komisyoncu Mevlüt Ergen'in de oğlu olan ve evli, iki çocuk babası Sedat Ergen'in beklenmedik ölümü, Alanya esnafı arasında büyük bir şok ve derin bir üzüntü yarattı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Alanya'nın sevilen yüzü için önceki gün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ergen'in naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı ailenin, Şekerhane Mahallesi'ndeki Hacı Hasanoğlu Apartmanı'nın alt katında bulunan evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Alanya, yıllarını hale veren emektar bir değerini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor.