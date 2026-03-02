İran-İsrail geriliminin ardından sosyal medyada yayılan “Netanyahu öldürüldü” iddiası kısa sürede gündem oldu. Peki iddialar doğru mu?

İran ile İsrail arasında artan askeri gerilim sonrası sosyal medyada dolaşıma giren “Netanyahu öldürüldü” iddiası, kamuoyunda kafa karışıklığı yarattı. Özellikle çatışma görüntülerinin ve balistik füze saldırılarının paylaşıldığı saatlerde ortaya atılan bu iddia, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından yayıldı.

Arama motorlarında “Netanyahu öldü mü?”, “Netanyahu yaşıyor mu?”, “Netanyahu son durum ne?” gibi sorgular üst sıralara çıktı.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öldüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. İsrail hükümeti, savunma kaynakları ya da uluslararası ajanslar tarafından doğrulanmış herhangi bir ölüm haberi yok.

Bu tür iddiaların, savaş ve kriz dönemlerinde sıkça görülen dezenformasyon içerikleri kapsamında yayıldığı değerlendiriliyor. Özellikle sosyal medya platformlarında teyitsiz hesaplardan yapılan paylaşımlar, bilgi kirliliğini artırıyor.

NETANYAHU YAŞIYOR MU?

Mevcut resmi kaynaklara göre Netanyahu görevine devam ediyor. İsrail’de hükümet kanadından yapılan son açıklamalarda da Netanyahu’nun hayatta olduğu ve görevini sürdürdüğü belirtiliyor.

Uluslararası haber ajanslarının canlı akışlarında da Netanyahu’nun öldüğüne dair herhangi bir doğrulanmış bilgi yer almıyor.

NETANYAHU KİMDİR?

Binyamin Netanyahu, 1949 yılında Tel Aviv’de doğdu. Kamuoyunda “Bibi” lakabıyla biliniyor. İsrail siyasetinin en uzun süre görev yapan başbakanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Eğitimini Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. Ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim aldı. 1970’li yıllarda İsrail Savunma Kuvvetleri’nde görev yaptıktan sonra diplomatik kariyere yöneldi.

Likud Partisi üyesi olan Netanyahu, 1996-1999 yılları arasında ilk kez başbakanlık yaptı. 2009 yılında yeniden göreve geldi ve uzun yıllar bu görevi sürdürdü. Güvenlik politikaları ve İsrail-Filistin meselesindeki sert tutumuyla biliniyor. ABD ile yakın ilişkileri savunan bir dış politika çizgisi izledi.

DEZENFORMASYON UYARISI

Uzmanlar, savaş ve kriz dönemlerinde yayılan teyitsiz haberlerin toplumsal panik oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Resmi kaynaklar dışında paylaşılan içeriklere temkinli yaklaşılması öneriliyor.

Netanyahu’nun öldüğüne dair şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.