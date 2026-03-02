Takvim yaprakları 13 Kasım 2020’yi gösterdiğinde Yusuf Yılmaz Alanya’nın yeni Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Yusuf Yılmaz.. On parmağında on marifet biri.

Sporcu.. Sporsever..

Vizyoner..

Çalışkan..

İstekli..

Proje üreten..

Tuttuğunu koparan bir idareci.

2 Evlat babası; MaşAllah biri tıp diğeri de diş hekimliği okuyor.

Evlatlarıyla iftihar ediyor.

Son derece sosyal ve hareketli biri;

A klasman futbol hakemliği..

A klasman gözlemci..

İl hakem kurulu üyeliği..

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkan Yardımcılığı..

Yusuf Yılmaz Alanya Milli Eğitim Müdürü olarak atanınca gözlemcilik dışındaki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılmış.

Halen Türkiye’nin dört bir yanında gözlemci olarak da devam ediyor.

Yusuf Yılmaz’la sohbetimizde Alanya Milli Eğitime bağlı işleri konuştuk;

Alanya’da toplam;

389 okul..

74 bin 620 öğrenci..

Bu sayının içinde ilginç bir detay; 55 ülkeden Alanya’da yerleşik 3 bin 386 öğrenci..

Bir detay daha; 1’i İngilizce 3’ü Rusça eğitim veren toplam 4 milletlerarası okuldaki 9 kademede 486 öğrenci var..

İrfan Bileydi Siber Güvenlik Meslek Orta Okulu ve Lisesi de açılarak hizmete giriyor.

Önemli bir meslek okulu.. Hayırlı olsun..

2025’de Yüksek Öğrenim Kurumları (YKS)’de ilk bin içinde Alanya’dan 14 öğrenci var..

Alan Yeterlilik (AYT) Türkiye 86’ncısı Alanya’dan..

Eşit ağırlık Türkiye 53’üncüsü Alanya’dan..

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de 5 öğrenci 500 tam puan yapmış..

Alanya’da 18 ulusal proje yürütülüyor..

2025 okul sporlarında 44 bin 495 öğrenci lisans almış.

Deprem bölgesinden gelip Alanya’da eğitime devam eden bin 226 öğrenci..

Onları da bağrımıza bastık..

Yine Alanya’da;

382 İdareci..

5 bin 143 öğretmen..

ALANYA’DA HAYIRSEVER FARKI

112 okul hayırseverler tarafından yaptırılmış.

Son 5 yılda okul yaptıran hayırsever sayısı 12..

Alkışlar hayırseverlerimize..

Okul yaptıran hayırseverlerden ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Ellerinden alınlarından öpüyoruz..

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz hayırseverlerle sık sık görüşüyor.. Ziyaretlerine gidiyor..

Gönül adamı vesselam..

Müdür Yılmaz’ın yükü ağır ancak sporcu olması nedeniyle de yorulmuyor.

‘Ben çalışmazsam yorulurum’ diyor.

Yusuf Yılmaz 6 Şubat depremini hatırlıyor..

Gözleri doluyor..

Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını diliyor, dua ediyor.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’a da bir okul yapılmasını koordine etmiş.

Bir miktar para toplanıyor.. Üstünü de Hamdullah Emin Paşa Vakfı tamamlıyor..

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ALANYA adında bir de ilkokul yaptırmışlar.

Okulun açılışına da katılıyor.

Oradaki karşılama ve duygu dolu anları hatırlıyor..

Gözler yine nemleniyor..

Oradaki okulun eksikleriyle halen ilgileniyor;

Geçen ay ihtiyaç olan bazı malzemeleri de Kahramanmaraş Pazarcık ALANYA İLKOLULU’NA ulaştırıyor.

Şimdi Alanya’dan dengi bir okul ile Pazarcık’taki okul kardeşlik protokolü için hazırlanıyor.

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ilk günkü gibi heyecanlı, azimli, istekli..

2026’da yeni projeleri var..

Her türlü destek rüzgarını da arkasına almış görünüyor.

Müdür Yusuf Yılmaz’a bu yoğunlukta ailesine zaman ayırıp ayıramadığını ve sporu çok sevdiği halde spor yapıp yapmadığını da sordum;

‘ Maalesef ‘ dedi.

Milli Eğitim Müdürü’ne ‘Son olarak neler söylersiniz’ dedim

Ve ekledi.. ‘’Alanya’da müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan bütün idareci öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.. Gerek merkez müdürlükte, gerekse en ücra köy ve merkez okullardaki meslektaşlarım olmak üzere hepsi daha iyisi için gayret ediyorlar.. Hepsine teşekkür ederim‘’ dedi..

Biz de Milli Eğitim ordumuza başarılarının devamını diliyoruz.