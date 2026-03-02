Antalya’yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak İstanbul–Eskişehir–Antalya Hızlı Tren Hattı ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Toplam 714 kilometre uzunluğunda planlanan proje hayata geçtiğinde, özellikle karayolu ve havayolu alternatiflerine kıyasla ciddi bir zaman avantajı sunacak.



Projeye göre İstanbul ile Antalya arasındaki yolculuk süresi 4 saat 30 dakikaya kadar düşecek. Saatte 200 kilometre hıza ulaşması planlanan trenler sayesinde hem turizm hareketliliğinin artması hem de ticari lojistikte yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.



ESKİŞEHİR–ANTALYA ETABI 2 SAATE DÜŞECEK



Projenin en kritik bölümlerinden biri olan Eskişehir–Antalya hattı ise 347 kilometre uzunluğunda olacak. Bu etap tamamlandığında iki şehir arasındaki yolculuk süresi 2 saate inecek.



Bu bağlantı, Antalya’yı İç Anadolu Bölgesi’ne çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde bağlayacak. Özellikle yaz sezonunda Antalya’ya gelen yerli turist sayısında artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.



ALANYA VE DOĞU ANTALYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?



Hızlı tren hattının Antalya merkezde sonlanması planlansa da, projenin hayata geçmesi durumunda Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi doğu ilçeleri için de dolaylı ekonomik katkı bekleniyor. İstanbul ve İç Anadolu’dan Antalya’ya ulaşımın hızlanması, kara yolu bağlantılarıyla bu ilçelere geçişi de kolaylaştıracak.



Turizm sektörü açısından bakıldığında; kısa sürede ulaşım imkânı, özellikle hafta sonu tatilleri ve kısa süreli konaklamalar için Antalya ve çevresini daha cazip hale getirebilir. Bu durumun otel doluluk oranlarına, esnaf hareketliliğine ve gayrimenkul talebine yansıması olası görülüyor.



İZMİR BAĞLANTILI ENTEGRE DEMİRYOLU AĞI



Projenin, İzmir bağlantılı demiryolu ağının bir parçası olacağı da ifade ediliyor. Böylece Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında daha entegre ve güçlü bir ulaşım hattı kurulması hedefleniyor. Bu entegrasyon, yük ve yolcu taşımacılığında alternatif bir koridor oluşturabilir.



Projenin ihale, yapım ve etap takvimine ilişkin detayların netleşmesiyle birlikte, Antalya kamuoyunda da sürecin yakından takip edilmesi bekleniyor.





Kaynak: Haber Merkezi