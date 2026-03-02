ALANYA’DA malta eriği veya muşmula olarak da bilinen yenidünya meyvesinin yılın ilk hasadı yapıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlara çıkan ürünler, alıcıların ilgisini çekiyor. Bu yıl ilk ürünler, kilogramı bin 500 liraya kadar alıcı bulurken, manav tezgahlarında büyük ve küçük paketler halinde satışa sunuldu. Alanya’da manavlık yapan Cemal Özkaya, sezonun açıldığını belirterek, “Yenidünya bugün itibarıyla tezgâhlarımızda yerini aldı. Turfanda olduğu için fiyatı şu an biraz yüksek; kilosu 1.500 TL. Büyük paketler 1.000 TL, küçük paketler ise 500 TL’den satışta. Önümüzdeki günlerde fiyatların normal seviyelere düşmesini bekliyoruz” dedi.



ÜZÜM, KAVUN, KARPUZ SATIŞTA

Ayrıca üzüm, kavun, karpuz gibi ürünler de satışta. Üzümler ağaç başı ve günlük taze olarak sunulurken, kavun ve karpuz ise ithal ürünlerden oluşuyor. Fiyatlar ise şöyle: kavun 300 TL, karpuz 150 TL, üzüm 500 TL.

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Özkaya, İstanbul’dan erik siparişi verdiklerini ve haftanın ilerleyen günlerinde satışa sunulacağını açıkladı. Yeşil erik, küçük paketler halinde 500-600 TL aralığında alıcı bulacak. (Şerife ÇOBAN)