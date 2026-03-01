Güney Amerika ülkesi Bolivya’da, başkent La Paz yakınlarında düşen askeri kargo uçağı ülkede büyük üzüntü yarattı. Bolivya Merkez Bankası’na nakit para taşıdığı belirtilen uçakta hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Kazada 4 çocuğun da yaşamını yitirdiği, 37 kişinin yaralandığı açıklandı.



KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR



Polis Genel Müdürü Mirko Sokol, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, cesetlerin büyük ölçüde parçalanmış olması nedeniyle şu ana kadar yalnızca 9 kişinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi. Kimlik tespit çalışmalarının adli ekipler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.



KARAKUTU ARANIYOR



Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rodrigo Paz, olayın kısa sürede netleşmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bu soruşturma bir gecede çözülemez, karakutunun bulunması gerekiyor” dedi. Teknik arıza ya da insan hatası ihtimalleri üzerinde duruluyor.



PİSTTEN SAPTI, TARLAYA DÜŞTÜ

Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi askeri kargo uçağının El Alto Havaalanı’na iniş sırasında pistten saptığını ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.



PARALARIN RESMİ DEĞERİ YOK



Uçakta taşınan banknotların olay sonrası çevreye saçıldığı, ancak bu banknotların resmi seri numarası taşımadığı için herhangi bir parasal değerinin bulunmadığı açıklandı. Buna rağmen kazanın ardından yüzlerce kişinin olay yerine giderek banknotları toplamaya çalıştığı bildirildi.



Soruşturma sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler ve karakutu verilerinin analiz edilmesinin ardından netleşecek.



