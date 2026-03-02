Dim Tüneli’nde 11 Şubat’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç sürücü bugün Oba’da toprağa verilecek.

Alanya’da motosiklet kazası bir can daha aldı. 11 Şubat 2026 tarihinde Yeni Çevre Yolu üzerindeki Dim Tüneli girişinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan’dan acı haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DIM TÜNELİ’NDE KAZA

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya Yeni Çevre Yolu Dim Tüneli mevkiinde meydana geldi. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Mehmet Akif Gürkan hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Alanya Dim Tüneli motosiklet kazası olarak kayıtlara geçen olay, kentte büyük üzüntü yarattı.

19 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ama olmadı.

19 GÜN SONRA ACI HABER

Yoğun bakımda süren tedaviye rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. 16 yaşında bir çocuğun kaybı, özellikle Oba ve çevresinde derin bir sessizlik bıraktı. Ailesi, yakınları ve okul arkadaşları hastane önünde umutlu bir bekleyiş içindeydi.

Bazen şehir trafiğinde duyulan bir motosiklet sesi, artık başka anlam taşıyor. Hele ki bu kadar genç bir hayat söz konusuysa…

CENAZE BUGÜN OBA’DA

Mehmet Akif Gürkan’ın cenazesi bugün saat 14.00’te Oba Sekilioğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kazayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.