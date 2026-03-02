İsrail-İran-ABD gerilimi sürerken Alanya ve Konya hattında daireler çizen radar uçağı sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar “Ne oluyor?” sorusunu sordu.

Alanya semalarında bugün alışılmışın dışında bir hava hareketliliği yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst kısmında büyük bir radar kubbesi bulunan askeri uçağın bölge üzerinde geniş daireler çizdiği görüldü. Uçağın Konya yönünden gelerek Alanya üzerinde tur attığı iddiaları kısa sürede yayıldı.

Son günlerde İsrail-İran-ABD hattında artan askeri gerilim nedeniyle gökyüzündeki bu hareketlilik bazı vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Özellikle savaş haberlerinin arka arkaya geldiği bir dönemde dev radar uçağının Alanya ve Konya semalarında görülmesi dikkat çekti.

GÖRÜLEN UÇAK AWACS MI?

Paylaşılan görüntülerdeki hava aracının, “havanın beyni” olarak bilinen Boeing E-3A Sentry (AWACS) tipi erken uyarı ve kontrol uçağı olduğu değerlendiriliyor. Boeing 707 gövdesi üzerine inşa edilen bu uçak, gövdesinin üst kısmındaki döner radar sistemiyle geniş bir alanı aynı anda tarayabiliyor.

400 kilometreyi aşan menzilde hava sahasını izleyebilen AWACS, sadece gözlem yapmakla kalmıyor; savaş uçaklarını yönlendirme, hava operasyonlarını koordine etme ve erken uyarı sağlama görevini de üstleniyor. NATO ve ABD envanterinde aktif olarak kullanılan bu sistem, modern hava harekâtlarının kritik unsurları arasında yer alıyor.

ALANYA HALKI GÖZÜNÜ GÖKYÜZÜNE ÇEVİRDİ

28 Şubat’ta başlayan ve üçüncü gününe giren bölgesel gerilim sürecinde, radar uçağının Alanya ve Konya gibi stratejik geçiş noktalarında görülmesi sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. “Hayırdır, bir şey mi var?” sorusu özellikle yerel gruplarda sıkça paylaşıldı.

Askeri uzmanlar, bu tür uçuşların genellikle erken uyarı, hava sahası kontrolü ve koordinasyon amacı taşıdığını belirtiyor. Ancak sınır ötesindeki gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, Alanya semalarında savaş takip uçağı görülmesi vatandaşların dikkatini gökyüzüne çevirdi.

BOEING E-3A SENTRY (AWACS) NEDİR?

AWACS erken uyarı ve kontrol uçağı, yer radarlarının kapsayamadığı alanları yüksek irtifadan tarayarak hava sahasını kontrol eder. Üzerindeki döner radar sistemi sayesinde geniş bir coğrafyadaki hava hareketliliğini anlık olarak izler.

Silah taşımayan bu uçaklar, operasyonel komuta ve koordinasyon görevleriyle ön plana çıkar. İçindeki görevli personel, dost hava unsurlarını yönlendirir ve olası tehditleri erkenden tespit ederek savunma sistemlerine zaman kazandırır. Bu nedenle askeri literatürde sıkça “gökyüzündeki komuta merkezi” olarak anılır.