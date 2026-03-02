TEKNİK Direktör João Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyetin tempoyu ilk günden yukarı çektiği görüldü. Kupada alınacak iyi bir sonucun hem moral hem de özgüven açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Yüksek tempoda geçen çalışmada futbolcuların rekabetçi yapısı teknik heyeti memnun etti.

HEDEF: KUPADA GÜÇLÜ REAKSİYON

Ligdeki mücadelenin ardından gözünü kupaya çeviren Corendon Alanyaspor'da hedef, taraftar önünde güçlü rakibe karşı etkili bir oyun ortaya koymak. Teknik ekip, fiziksel toparlanmanın yanı sıra mental olarak da takımı maça hazırlamaya odaklanmış durumda. Turuncu-yeşilliler, sahaya hem reaksiyon hem de kazanma inancıyla çıkmaya hazırlanıyor. Cemali AYDINOĞLU