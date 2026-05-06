Vergi ve kamu borçlarıyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni yapılandırma teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, özellikle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaş ve işletmeler için daha uzun taksit süresi ve teminatsız yapılandırma gibi önemli kolaylıklar içeriyor.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKIYOR

Düzenlemeye göre, mevcutta 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya kadar uzatılıyor. Bu değişiklik, özellikle yüksek borçlu mükelleflerin ödeme planlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

1 MİLYON TL’YE KADAR TEMİNATSIZ

Yapılandırma kapsamında önemli bir diğer değişiklik ise teminat sınırı oldu. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız yapılandırma limiti, 1 milyon TL’ye yükseltiliyor. Bu adım, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ciddi bir rahatlama sağlayabilir.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Yeni düzenleme oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında:

Gelir ve kurumlar vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

SGK prim borçları

Vergi ve trafik cezaları

Harçlar

Öğrenim kredisi borçları

Belediyelere olan borçlar

yer alıyor.

KAYIT DIŞI VARLIKLARA “İNCELEME MUAFİYETİ”

Teklifte dikkat çeken bir diğer başlık ise yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması oldu. 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların sistemde tutulma süresine göre yüzde 0 ile yüzde 5 arasında vergi uygulanacak.

Belirlenen şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

YENİ ŞİRKETLERE VE GİRİŞİMLERE DESTEK

Düzenleme sadece borç yapılandırmasıyla sınırlı değil. Teknogirişim ve dijital şirketler için de önemli teşvikler getiriliyor. Buna göre:

Dijital şirketler ilk 3 yıl oda aidatı ödemeyecek

Teknogirişim şirketlerinin yatırım alması kolaylaşacak

Çalışanlara verilen hisse senetlerinde vergi avantajı artırılacak

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ MODELİ

İlk kez tanımlanan “Nitelikli Hizmet Merkezi” modeliyle, en az 3 ülkede faaliyet gösteren ve gelirinin büyük kısmını yurt dışından elde eden şirketlerin Türkiye’den yönetilmesi teşvik edilecek.

Bu merkezlerde çalışanlar için de önemli avantajlar sunuluyor. Brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan gelir vergiden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi’nde bu sınır 5 kat olarak uygulanacak.