TBMM'de varlık barışı düzenlemesine ilişkin detayları paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam beklentilerine yanıt verdi. Güler, Temmuz ayında asgari ücrete yönelik herhangi bir ek artışın şu an için planlanmadığını bildirdi.

Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon oranlarına da değinen Güler, bu durumun temel nedeni olarak küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaları gösterdi. Özellikle petrol fiyatlarındaki kırılganlığın Türkiye genelinde enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yarattığını ve artışa sebebiyet verdiğini açıkladı.

ALANYA İŞ DÜNYASI VE ÇALIŞANLAR İÇİN MUHTEMEL ETKİ

Ara zam yapılmayacağı yönündeki resmi açıklama, turizm ve tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan Alanya kamuoyunda yakından takip ediliyor. Özellikle yaz sezonunda otellerde, hizmet sektöründe ve tarım alanlarında asgari ücretle istihdam edilen binlerce kişinin alım gücü bu durumun yansımalarını hissedecek. İşverenler açısından ise personel maliyet planlamalarının yıl sonuna kadar mevcut rakamlar üzerinden devam edeceği netleşmiş oldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Türkiye genelinde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 28.075,50 TL olarak uygulanmaktadır. Brüt tutarı 33.030,00 TL olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 40.874,63 TL seviyesindedir. Gündemde yeni bir çalışma bulunmaması sebebiyle ödemeler bu tutarlar üzerinden yapılmaya devam edecek.