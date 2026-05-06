Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu aniden rahatsızlandı, ameliyata alındı

GECE SAATLERİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Alanya’da iş insanı Aydın Çavuşoğlu, gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale acil serviste yapıldı. Ardından doktorlar hızlı bir değerlendirme yaptı ve acil ameliyat kararı alındı.

Hastane çevresinde gece boyunca hareketlilik yaşandı. Yakınları ve çok sayıda kişi hastane önünde bekledi. Polis ekipleri yoğunluk nedeniyle giriş-çıkışları kontrollü sağladı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ameliyatın ardından sürece ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Sağlık durumuna dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Hastane kaynaklarından da detay verilmedi.

Alanya’da “Aydın Çavuşoğlu neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?” soruları kısa sürede gündeme oturdu. Ancak şu an için eldeki bilgiler, ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü yönünde.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Aydın Çavuşoğlu, kamuoyunda daha çok kardeşi Mevlüt Çavuşoğlu ile tanınıyor. Antalya ve Alanya’da ticari faaliyetleri bulunan bir iş insanı. Bölgedeki iş çevrelerinde bilinirliği yüksek.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hastane çevresinde bekleyen kalabalık sabah saatlerinde de dağılmadı. Güvenlik önlemleri devam ediyor.