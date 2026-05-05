İstanbul Tarabya'da bir fast-food restoranında, hayırsever bir vatandaşın yemek ısmarladığı anne ve kızın içeri alınmak istenmemesi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Sosyal medyaya yansıyan iddiaların ardından aynı gün işletmeye giden ekipler, mevzuata aykırılık tespit ederek idari para cezası kesti.

İddialara göre, işletme çalışanları ve yöneticisi, ihtiyaç sahibi olduğu öne sürülen ailenin restoranda yemek yemesine izin vermeyerek sadece paket servis alabileceklerini belirtti. Diğer müşterilerin duruma tepki göstermesi üzerine ailenin servisten yararlanabildiği aktarıldı.

BAKANLIKTAN TİCARİ AHLAK VURGUSU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hiçbir çocuğun veya annenin bir mekandan dışlanmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, bu tür davranışların hem vicdanla hem de ticaret yasalarıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA KAPSAMINA ALINDI

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sonucunda kesilen cezanın yanı sıra, olay tutanak altına alındı. Dosya, "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kuruluna iletildi.

ALANYA ESNAFI İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Ticaret Bakanlığının bu hızlı müdahalesi, Alanya gibi hizmet ve turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerdeki işletmeler için de emsal teşkil ediyor. Tüketici hakları uzmanları, müşteri ayrımcılığının haksız ticari uygulama sayıldığını belirterek, Alanya'daki restoran ve kafelerin benzer idari cezalarla karşılaşmamak adına tüketici yasalarına harfiyen uyması gerektiğine dikkat çekiyor.