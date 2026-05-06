Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olay, küçük bir anlaşmazlığın nasıl büyüyebileceğini gözler önüne serdi. İzinsiz kullanılan demir kazıklar nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede keserli ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA SOKAK ORTASINDA BAŞLADI

Olay, saat 10.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçileri Uğur Ö. (42) ve Ümit G. (53), karşılarında bulunan demir doğrama atölyesine ait kazıkları izinsiz alarak kullandı.

Durumu fark eden atölye sahibi Hüseyin N. (53) ve oğlu Mert N. (28), işçilerle konuşmak istedi. Ancak taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

KESER VE TÜFEK KULLANILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Uğur Ö. ve Ümit G., yanlarında bulunan keserle baba ve oğluna saldırdı. Bunun üzerine Hüseyin N., atölyeden aldığı pompalı tüfekle karşılık verdi.

Yaşanan arbede sonucunda 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tarafların ifadeleri doğrultusunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.