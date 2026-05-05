Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 9 günlük tatil kararı sonrası, bankaların çalışma saatleri netleşti. Kamu çalışanlarını kapsayan 1,5 günlük idari izin döneminde banka şubelerinin durumu belli oldu.

Borsa İstanbul işleyişine bağlı olarak hizmet veren bankalar, idari izin günlerinde normal mesai düzenine devam edecek. Yetkililerin aktardığına göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi finans kurumları sadece resmi tatil günlerinde işlem yapmayacak.

AREFE VE BAYRAMDA ŞUBELER KAPALI

Bu doğrultuda tüm kamu ve özel banka şubeleri, arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra hizmete ara verecek. Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-28-29-30-31

Mayıs tarihlerinde ise şubeler tamamen kapalı kalacak. Tatil süresince para transferleri ve diğer işlemler yalnızca dijital bankacılık veya ATM'ler üzerinden yürütülecek.

ALANYA ESNAFI İÇİN NAKİT İŞLEM DETAYI

Turizm sezonunun etkisiyle ekonomik hareketliliğin arttığı Alanya'da, bayram hazırlığı yapan esnaf ve vatandaşların fiziki bankacılık işlemlerini 26 Mayıs öğle saatlerine kadar tamamlaması önem taşıyor. Kapalı olunan süreçte turistik bölgelerdeki ATM'lerde nakit talebinin yoğunlaşması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından tüm bankalar, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden mesaiye başlayacak.