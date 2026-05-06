Şubat 2026 sonunda başlayan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel havacılık sektöründe ciddi bir kapasite daralmasına yol açtı. Jet yakıtı fiyatlarında yaşanan yüzde 100 oranındaki artışın ardından Türk Hava Yolları (THY), operasyonlarında kesintiye gitti.

Havacılık veri analiz şirketi Cirium tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre, havayolu şirketleri mayıs 2026 planlamalarından yaklaşık 2 milyon koltuğu ve 12 binin üzerinde uçuşu geri çekti. Küresel koltuk kapasitesi bu süreçte 132 milyondan 130 milyona geriledi.

THY UÇUŞ İPTALLERİNDE İLK SIRALARDA

Financial Times'ın analizlerine göre, son iki haftalık periyotta dünya genelinde kapasitesini en fazla daraltan şirket THY oldu. Milli şirket, mayıs ayı tarifelerinden yaklaşık 450 bin koltuğu çıkarırken, 3 bin uçuşu iptal etti. Bu verilerle THY, koltuk iptalinde dünyada birinci, uçuş iptalinde ise ikinci sıraya yerleşti.

Şirket yetkilileri, öngörülemeyen yakıt maliyetleri ve jeopolitik riskler nedeniyle 2026 yaz sezonu planlamasında 18 uluslararası destinasyona uçuşları durdurduklarını açıkladı. Askıya alınan rotalar arasında Akabe, Billund ve Bissau gibi noktalar bulunuyor. THY'nin alt markası olan AJet de 12 hattını iptal ederek kapasitesini yüzde 5,2 oranında düşürdü.

ALANYA TURİZMİNE MUHTEMEL ETKİSİ

THY ve AJet'in operasyonel planlarındaki bu daralma, 2026 yaz sezonuna hazırlanan Alanya turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Küresel uçuş ağındaki kapasite düşüşleri ve artan bilet maliyetlerinin, Antalya bölgesine yönelik yabancı turist akışında olası yansımaları olabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL HAVAYOLLARI DA KÜÇÜLÜYOR

Kapasite daralması yalnızca Türkiye merkezli şirketlerle sınırlı kalmadı. Air China, Delta Air Lines, British Airways, United ve Lufthansa gibi küresel devler de uçuş sayılarını azalttı. Lufthansa'nın iştiraki CityLine, Avrupa pazarında 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Basra Körfezi'ndeki aktarma noktalarında yaşanan sorunlar Emirates, Etihad ve Qatar Airways gibi şirketlerin uçuş ağlarını yeniden yapılandırmasına sebep oldu. Sektör uzmanları, yakıt fiyatı yönetiminden yakıt erişimi yönetimine geçilen bu dönemde maliyet artışlarının sürmesi halinde kapasite kesintilerinin derinleşeceğini aktardı.