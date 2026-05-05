ALANYA Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, turizm sezonunun beklenen seviyede başlamamasının hem üretici hem de hal esnafı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Kaya, geçmiş yıllarda Nisan ayı itibarıyla halde belirgin bir hareketlilik yaşandığını ancak bu yıl aynı tablonun görülmediğini ifade ederek, “Turizmin henüz tam anlamıyla başlamaması ya da düşük seviyede seyretmesi nedeniyle halde ve sektör genelinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçmiş yıllarda Nisan ayı itibarıyla hareketlilik başlıyor, bu durum da doğrudan bize yansıyordu. Ancak bu yıl henüz halde kayda değer bir değişim yaşanmadı” dedi.

Düşüşün temel nedeninin otellerdeki doluluk oranlarının istenilen seviyeye ulaşmaması ve sezonun geç başlaması olduğunu vurgulayan Kaya, özellikle turizm tesislerinin meyve ve kavun gibi ürünlerde önemli alımlar yaptığını hatırlattı. Kaya, satışlardaki gerilemeye dikkat çekerek, “Karpuz ve kavun gibi ürünleri oteller halden alıyordu. Ancak satış tarafında ciddi bir düşüş var. Geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayındaki taze meyve satışlarımız kilo bazında yaklaşık yüzde 18 oranında geriledi” diye konuştu. Turizmdeki yavaşlamanın doğrudan hale yansıdığını belirten Kaya, sektörün yeniden hareketlenmesinin otel doluluk oranlarının artmasına bağlı olduğunu ifade etti. (Şerife ÇOBAN)

