Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. LPG otogaz fiyatlarına 7 Mayıs 2026

Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla litre başına 34 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

Benzin ve motorin gruplarında kısa vadede bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Nisan ayında üst üste gelen zamların ardından otogazda yaşanacak bu düşüş, sürücüler için kısmi bir maliyet avantajı yaratacak.

GÜNCEL FİYATLAR VE BEKLENEN TABLO

Mayıs 2026 tarihli verilere göre, LPG litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99 TL, Anadolu Yakası'nda 34,39 TL, Ankara'da 34,87 TL ve İzmir'de 34,79 TL seviyesinden satılıyor. Beklenen 34 kuruşluk indirimin pompaya yansıması halinde, otogaz fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,65 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 34,05 TL'ye, Ankara'da 34,53 TL'ye ve İzmir'de 34,45 TL'ye gerileyecek.

Diğer akaryakıt türlerinde ise İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 63,94 TL, motorin 71,72 TL; Ankara'da benzin 64,91 TL, motorin 72,84 TL; İzmir'de benzin 65,19 TL ve motorin 73,11 TL'den işlem görüyor. Kaynaklar, benzine ve motorine en son 28 Nisan'da zam yansıdığını, LPG'de ise 2 Nisan'daki 4,25 TL'lik artıştan bu yana ilk kez aşağı yönlü bir hareket beklendiğini aktardı.

ALANYA'DAKİ SÜRÜCÜLERE OLASI YANSIMASI

Turizm sezonunun ivme kazanmasıyla birlikte Alanya'da ticari taksiler, kiralık araçlar ve tarımsal taşımacılık yapan sürücüler için akaryakıt maliyetleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol ve vergi oranlarının yanı sıra nakliye bedellerine göre de şekilleniyor.

Bu nedenle, 7 Mayıs'ta devreye girmesi beklenen indirimin ardından Alanya'daki istasyonlarda pompa fiyatlarının dağıtım şirketi ve bayi özelinde küçük farklılıklar göstermesi muhtemel. İndirimle birlikte birçok şehirde olduğu gibi yerel piyasada da otogaz fiyatlarının 34 TL bandına yaklaşacağı tahmin ediliyor.