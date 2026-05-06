BAYGENÇ Yayıncılık tarafından yayımlanan Özbek şair ve yazarlara ait “Tomris’in Kızları” ve “Yeni Özbekistan İstikballeri” adlı eserlerin tanıtımı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Şiir ve müzik dinletisinin de yer aldığı programda, Özbek edebiyatının Türkiye’de tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel dostluğun güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlikte konuşan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi Gazeteci-Yazar Arslan Bayır, program kapsamında birden fazla kitabın tanıtımının yapıldığını belirtti. Bayır, “Özbekistan-Türkiye kültürel dostluğu çerçevesinde düzenlediğimiz bu etkinlikte yalnızca afişte yer alan kitaplar değil, farklı eserler de okurlarla buluşturuluyor” dedi. Program için Alanya’ya 14 Özbek kadın yazar ve şairin katıldığını ifade eden Bayır, “Tomris’in Kızları” adlı antolojinin yanı sıra “Yeni Özbekistan İstikballeri” ve “Türkeş Yolculuğu” adlı eserlerin de tanıtıldığını söyledi.



'102 KİTAP YAYIMLADIK'

Baygenç Yayıncılık olarak Özbekistan edebiyatına önemli katkı sunduklarını vurgulayan Bayır, bugüne kadar Özbek yazarlara ait 102 kitabı yayımladıklarını açıkladı. Tanıtımı yapılan eserlerin daha önce Alanya ve İstanbul’da da okurlarla buluşturulduğunu hatırlattı. “Tomris’in Kızları” eserine de değinen Bayır, Tomris’in Özbekistan tarihinde önemli bir kadın kahraman olduğuna dikkat çekerek, “Tomris, özellikle Harezm bölgesinde bilinen, tarihi kaynaklarda İranlılara karşı zafer kazanan güçlü bir kadın lider olarak anılır” ifadelerini kullandı.

ALANYA’NIN TANITIMINA KATKI

Etkinliğin yalnızca edebi bir buluşma olmadığını belirten Bayır, programa katılan Özbek konukların Alanya’yı kendi ülkelerinde de tanıtacağını söyledi. Bayır, “Buradaki misafirlerimiz etkinliği kayıt altına alarak kendi ülkelerindeki medya ve dijital platformlarda paylaşacak. Bu sayede Alanya’nın tanıtımına da katkı sağlanacak” diye konuştu.

Program, şiir dinletileri ve müzik performanslarının ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)