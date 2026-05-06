Alanya’da yenilenen kaldırımlara araç park edilmesi tartışma yarattı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sürücülere açık çağrı yaptı.

YENİ KALDIRIMLARDA AYNI SORUN

Antalya’nın Alanya ilçesinde kısa süre önce yenilenen kaldırımlar, daha ilk günlerde araç parkı sorunu ile gündeme geldi. Özellikle merkez mahallelerde çekilen görüntülerde, yayalar için yapılan alanların araçlar tarafından kapatıldığı görüldü.

Vatandaşların yürüyüş alanı olarak kullanması gereken kaldırımların işgal edilmesi, günlük yaşamda da sıkıntı yaratıyor. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar, yolda yürümek zorunda kalıyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN NET TEPKİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duruma tepki gösterdi. Özçelik, sürücülere doğrudan çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Emeğe ve kentimize saygı gösterelim! Büyük bir emek ve özenle hazırladığımız yeni kaldırımlara araç park edilmesi, kamu ihlali olduğu gibi, verilen emeğe de saygısızlıktır.”

YAYALAR YOLA İNMEK ZORUNDA KALIYOR

Alanya’da yeni yapılan kaldırımların araçlar tarafından kullanılması, kentte sık sık yaşanan bir sorun olarak öne çıkıyor. Özellikle dar sokaklarda bu durum, trafik güvenliği riskini artırıyor.

Günlük hayatta bu tablo, vatandaşın en basit ihtiyacı olan yürüyüşü bile zorlaştırıyor. Çocuk arabasıyla ilerleyenler, yaşlılar ve engelliler çoğu zaman araç yoluna inmek zorunda kalıyor.

BELEDİYEDEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Belediye yönetimi, kaldırımların amacı dışında kullanılmaması için sürücülere çağrısını yineledi. Yetkililer, Alanya’da kaldırıma araç park etme sorunu konusunda hem denetimlerin artırılacağını hem de toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekiyor.

Kentte son dönemde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının korunması için vatandaş iş birliğinin şart olduğu vurgulanıyor.