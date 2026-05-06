Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın tedavi süreci devam ederken dostlarıyla verdiği son poz sosyal medyada gündem oldu.

SON FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, uzun süredir devam eden tedavi süreciyle yeniden gündeme geldi. Usta sanatçının dostlarıyla birlikte verdiği son fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Fotoğrafta şarkıcı Coşkun Sabah’ın da yer aldığı görüldü. İnanır’ın son hali, sanatçıyı yıllardır takip eden sevenlerini duygulandırdı.

SAĞLIK SÜRECİ 2024’TE BAŞLADI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan sanatçı, bir süre yoğun bakımda takip edildi.

Sağlık durumundaki gelişmelerin ardından taburcu edilen İnanır, daha sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördü. Usta oyuncunun fizik tedavi sürecinin sürdüğü belirtildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

76 yaşındaki sanatçının tedavi döneminde yakın çevresi ve dostları desteğini sürdürüyor. Son fotoğraf da bu ziyaretlerden biri sırasında ortaya çıktı.

Kadir İnanır, Türk sinemasında özellikle toplumsal içerikli filmleri ve güçlü oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer alıyor.