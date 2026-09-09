Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına yönelik havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Aksu ilçesinde öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan alevlerin olduğu bölgeden saat 14.00 sıralarında yeniden duman yükselmeye başladı. Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde çıkıp Güzören'e yayılan yangının ise kısmen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bölgedeki afet durumu, iklim değişikliği ve alınması gereken önlemleri yeniden tartışmaya açtı. Antalya Barosu TODAK

Başkanı ve İklim Adaleti Forumu Sekreteryası Kurucu Üyesi Avukat Salim Berkay Aksu, yaşanan felaketlerin ardından kapsamlı bir uyum politikası geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

İKLİM KRİZİ SOYUT BİR TEHDİT DEĞİL

Avukat Salim Berkay Aksu'nun yaptığı açıklamaya göre, bölgede peş peşe meydana gelen orman yangınları, iklim değişikliğinin geleceğe dair belirsiz bir tehlike olmaktan çıktığını kanıtlıyor. Aksu, mevcut tablonun tüm canlı yaşamını doğrudan tehdit eden bir aşamaya ulaştığını vurguladı. Her yıl tekrarlanan benzer afetlerin, yapısal ve tutarlı bir iklim politikasının eksikliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

AKDENİZ HAVZASI İÇİN NE YAPILMALI?

Uzun vadeli iklim adaleti taleplerinin temelinde, özellikle sel ve orman yangınlarına karşı yüksek risk taşıyan Akdeniz havzasını koruyacak önleyici adımlar yatıyor. Sadece afet sonrasında devreye giren müdahalelerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Aksu, vitrin politikaları yerine tehlikeyi kaynağında bastıracak sistematik uyum stratejilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.