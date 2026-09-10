Alanya Koruma Kurulu’nun ‘3’üncü Dönem Toplantısı’ gerçekleştirildi. Adliye binasındaki toplantıya Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert başkanlık etti. Toplantıya, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet KOCAHAN, Alanya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem SÖZEN, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Cem Yeşilova, Alanya Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ile diğer koruma kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Başsavcı Sert’in katılımcılarla tanışmasının ardından özel sektörün yükümlü istihdamına katılımını teşvik etmek amacıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçiler Kaportacılar Oto Tamircileri Sanatkarları Esnaf Odası, Alanya Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ile Alanya Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzalanmasının ardından iş ve meslek edindirme projeleri kapsamında düzenlenen ‘Meyve Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama Kursu’nu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları takdim edildi. Toplantıda ayrıca eski hükümlüler ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde infazı devam eden yükümlülerin sunduğu kendi işini kurma projeleri kurul tarafından değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi