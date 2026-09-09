Ekspres Gazetesi'nden Selim Çelik'in haberine göre, Antalya'nın Aksu ilçesinde süren orman yangını kent merkezinde hava kalitesini olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle doğu ve kuzey ilçelere taşınan yoğun duman ve kül bulutları, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin batı kesimlerinde gökyüzü daha açık kalırken, yangın bölgesinden kilometrelerce uzağa yayılan küller bazı mahallelere kadar ulaştı.

RİSK GRUPLARI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, oluşan hava kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Solunum yolu rahatsızlığı bulunanların ve çocukların kesinlikle dışarıda vakit geçirmemesi gerektiğini belirten Doğan, açık alan aktivitelerinden uzak durulmasını tavsiye etti. Kalp ve astım hastalarının bu süreci doktor kontrolünde geçirmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

Yoğun duman ve kül partiküllerinin solunum yollarına doğrudan zarar vermemesi için kapalı alanlarda kalınması ve pencerelerin açılmaması büyük önem taşıyor. Zorunlu hallerde dışarı çıkacak kişilerin ise koruyucu maske kullanması, kirliliğin olası sağlık etkilerini en aza indirmek için önerilen temel tedbirler arasında yer alıyor.

EKOLOJİK SİSTEM YANGINDAN NASIL ETKİLENECEK?

Bölgedeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını aktaran Doç. Dr. Doğan, yangının ekosistem üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. Akdeniz coğrafyasındaki biyoçeşitliliğin bu tür doğa olaylarına karşı belirli bir dayanıklılığa sahip olduğunu vurgulayan Doğan, zarar gören alanlara zamanla diğer bölgelerden tohum ve canlı taşınımının gerçekleşebileceğini dile getirdi. Rüzgarın yön değiştirmesi ihtimaline karşı hava durumunun yakından takip edilmesi gerektiği bildirildi.