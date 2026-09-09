Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayan ve üçüncü gününe giren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Alevlerin sirayet ettiği Yeşilkaraman Mahallesi'nde de tehlikenin tamamen atlatıldığı bildirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in bölgede yaptığı açıklamalara göre, şehir genelinde alışılmışın dışında kuru bir hava ve değişken rüzgar etkili oluyor. Serik ve Kumluca ilçelerinde çıkan diğer yangınların kısa sürede söndürüldüğünü aktaran Şahin, Aksu'daki yangının ise rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'ne sıçradığını duyurdu. Kızıllı'daki alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildiği, yangının enerjisinin düşürülerek etrafının çevrildiği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili kapsamlı bir inceleme yürüttüğü ifade edildi. Vali Şahin, her yangının adli bir vaka olarak değerlendirildiğini belirterek, olası bir kasıt veya ihmal durumunda sorumluların adalete teslim edileceğini vurguladı. Kuzeyden güneye esen poyrazın aniden yön değiştirmesinin soğutma çalışmalarını zorlaştırdığı ve bazı kor noktalarını yeniden alevlendirdiği kaydedildi.

YARDIM EDEN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Söndürme çalışmalarına cansiperane şekilde destek veren bir vatandaşın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, bu vefatın doğrudan alevlerle bağlantılı olmadığını ancak yardım esnasında yaşanmasının derin bir üzüntü yarattığını bildirdi.

BÖLGEDEKİ METEOROLOJİK RİSK SÜRÜYOR MU?

Bölge genelinde etkili olan düşük nem oranı ve ani yön değiştiren rüzgarlar, ormanlık alanlar için en büyük tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Yangınların hızla yayılmasında temel etken olan bu sıra dışı kurak hava koşulları nedeniyle, ekiplerin teyakkuz halinin bir süre daha devam edeceği ve soğutma çalışmalarının gün ışığından azami ölçüde faydalanılarak sürdürüleceği değerlendiriliyor.