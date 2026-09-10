KÜRESEL piyasalarda jeopolitik riskler, savaşlar, merkez bankalarının para politikaları ve enflasyon beklentileri yatırım araçlarında dalgalanmayı artırırken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıların merak ettiği piyasaları değerlendirdi.

Altın ve gümüşte yükseliş potansiyelinin sürdüğüne işaret eden Memiş, döviz, Bitcoin, emlak ve petrol piyasalarında da dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Yatırımcıların tek bir enstrümana yönelmek yerine portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirten Memiş, günlük hareketlerin paniğe neden olmaması gerektiğini vurguladı.

ALTINDA YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ

Altına ilişkin değerlendirmelerinde küresel belirsizliklere dikkat çeken Memiş, savaş ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tuttuğunu ifade etti.

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının da değerli metal açısından destekleyici olduğunu belirten Memiş, ons ve gram altında yükseliş potansiyelinin devam ettiğini söyledi.

Gram altın yatırımcılarının yalnızca ons fiyatını değil, dolar/TL kurunu da yakından izlemesi gerektiğini hatırlatan Memiş, yüksek seviyelerden yapılacak alımlarda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekti.

GÜMÜŞ YATIRIMCININ RADARINDA

Memiş’in dikkat çektiği bir diğer yatırım aracı ise gümüş oldu. Sanayi üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve arz-talep dengesinin gümüş fiyatlarında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Gümüşün altına göre daha sert fiyat hareketleri gösterebildiğini belirten Memiş, yatırımcıların risk seviyelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çizdi.

DÖVİZDE UZUN VADELİ STRATEJİ MESAJI

Dolar ve euro tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki ekonomik göstergelerin de döviz fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Döviz yatırımcılarının günlük iniş ve çıkışlara odaklanmak yerine uzun vadeli plan yapmasının daha doğru olacağını belirten Memiş, uygun alım seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

BITCOIN İÇİN RİSK UYARISI

Kripto para piyasalarındaki sert hareketlere dikkat çeken Memiş, Bitcoin’in gelecekte finansal sistem içerisinde daha fazla yer bulabileceğini ancak yüksek riskli bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

Yatırımcıların tüm birikimlerini tek bir varlığa yönlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, hızlı kazanç beklentisinin yanlış kararları beraberinde getirebileceğine işaret etti.

EMLAKTA DOĞRU LOKASYON ÖNEMLİ

Gayrimenkul piyasasını da değerlendiren Memiş, yüksek faiz ortamının konut piyasasındaki hareketliliği baskıladığını ancak uzun vadeli yatırımcılar açısından bazı fırsatlar oluşabileceğini ifade etti.

Emlak yatırımında yalnızca fiyat artışının değil; kira getirisi, lokasyon, bölgenin gelişim potansiyeli ve ulaşım yatırımları gibi unsurların da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

PETROLDE GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Petrol piyasasında ise jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini kaydeden Memiş, özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerin ve enerji arz güvenliğine ilişkin gelişmelerin fiyatlarda sert hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki değişimlerin yalnızca enerji maliyetlerini değil, enflasyon başta olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi de etkileyebileceğine dikkat çekti.

“PANİKLE DEĞİL PLANLA HAREKET EDİN”

Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi çağrısında bulunan Memiş, altın, gümüş, döviz, Bitcoin, emlak ve petrol gibi yatırım araçlarının farklı dönemlerde farklı performanslar gösterebileceğini belirtti.

Memiş, “Piyasalarda fırsatlar bitmez, önemli olan doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmek” diyerek yatırım kararlarında sabırlı ve planlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.