Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını duyurdu. Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı.

Alınan karara göre, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak belirlendi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğu ve iç talepteki zayıf seyrin teyit edildiği aktarıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE RİSKLER

Aylık dalgalanmalara rağmen öncü göstergelerin enflasyonda düşüşe işaret ettiği belirtilirken, jeopolitik gelişmelere bağlı yüksek enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ışığında, arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kaldığı bildirildi.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK Mİ?

Banka, fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanana kadar sıkı para politikası duruşundan taviz verilmeyeceğini yineledi. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı uyarısı yapıldı.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülemeyen gelişmeler yaşanması halinde, parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edildi. TCMB, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesine ulaşmak için likidite koşullarını yakından izlemeye devam edeceğini kaydetti.