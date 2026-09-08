Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün başlayan orman yangını, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın etkisiyle Antalya-Isparta karayoluna kadar ulaşan alevlere karşı karadan yürütülen zorlu mücadelede, 720 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Alevlerin Kurşunlu Şelalesi'ne doğru hızla ilerlemesi üzerine orman ekipleri kritik bir hamle yaptı. Yangının ilerleme hattında kontrollü olarak "ters ateş" çıkarıldı. İki ateşin birleşmesiyle bölgedeki yanıcı örtü tüketildi ve ana yangının hızı kesilerek doğa harikası şelale alevlerden korundu.

VALİ ŞAHİN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Gece saat 00.00 ile 04.00 arasında rüzgarın yön değiştirmesiyle zor anlar yaşandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yurt dışı programını iptal ederek doğrudan yangın bölgesine geldi ve çalışmaları yerinde koordine etti. Topallı Mahallesi'nde alevlerin arasında kalan iki beton fabrikası, arazözlerin etten duvar örmesiyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

TERS ATEŞ TAKTİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Orman yangınlarında "karşı ateş" olarak da bilinen bu yöntem, ana yangının ilerleyeceği güzergahtaki kuru ot ve çalı gibi yanıcı maddelerin önceden yakılıp temizlenmesine dayanıyor. Rüzgar ve arazi şartları doğru hesaplandığında, asıl yangın bu bölgeye ulaştığında yakacak malzeme bulamıyor ve kendiliğinden sönümleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle saat 03.30 sularında trafiğe kapatılan Antalya-Isparta karayolu bir süre sonra ulaşıma açıldı. Yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerine bağlı Karaöz, Yumuk, Çamlıca ve Yeşilkaraman mahallelerinde toplam 254 hane boşaltıldı. Bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 1037 personel, 165 arazöz ve 30 iş makinesiyle başlatılan söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.