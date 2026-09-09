Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesinin ardından, tahrip olan ekosistemin yeniden canlandırılması için bilimsel restorasyon tartışmaları başladı. Orman Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ali Kavgacı, bölgenin kendi haline bırakılması ile müdahale edilmesi gereken alanların doğru belirlenmesi gerektiğini aktardı.

İklim krizinin etkisiyle sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı günlerde, temmuz ve ağustos ayları kadar eylül ayının da risk taşıdığına dikkat çekildi. Uzmanlara göre, yangın yönetiminde Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının entegre çalışması ve kurumlar arası tatbikatların artırılması hayati önem taşıyor.

KIZILÇAM YERİNE YENİ TÜRLER Mİ DİKİLECEK?

Kavgacı'nın açıklamasına göre, doğal şartlarda 80-90 yıl yaşayabilen kızılçam ormanları, peş peşe çıkan yangınlar sebebiyle yeterli olgunluğa erişemiyor. Özellikle 15 yılda bir yangın felaketi yaşayan 0-300 metre rakımlı kuşaklarda kızılçamın doğal yollarla tohum vermesi zorlaşıyor. Bu nedenle uzmanlar, kızılçamın tamamen terk edilmesini değil, yenilenme şansı kalmayan bölgelerde harnup, sandal, menengiç ve çeşitli meşe türlerinin (kermes, Türk, palamut, mazı) yer aldığı bir yapı kurulmasını önerdi.

MOZAİK ORMAN YAPISI EKOSİSTEMİ NASIL KORUYACAK?

Tek tip ve aynı yaşta ağaçlardan oluşan ormanlar, alevlerin alt ve üst örtü arasında hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Farklı bitki örtüsü tiplerinin ve çeşitli yaş gruplarındaki ağaçların bir arada bulunduğu mozaik orman modeli, yangının hızını kesen doğal bariyerler işlevi görüyor. Böylece hem biyolojik çeşitlilik korunuyor hem de yeni bir yangın durumunda ekosistemin kendini toparlama direnci artıyor.

Yangın sonrasında bölgedeki endüstriyel odun üretimi ve kereste çıkarma faaliyetlerinin de ekolojik dengeyi gözetmesi gerektiği bildirildi. Ağır iş makinelerinin yanan toprak üzerinde yaratacağı ilave baskının, doğal restorasyon sürecine zarar vermemesi için planlı hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.