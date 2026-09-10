Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürecinde hava araçlarına su sağlamak için seferber olan vatandaşlara yakıt desteği verildi. Kepez Belediyesi açıklamasına göre, yapay yangın havuzlarını traktör ve tankerleriyle dolduran köylülerin kullandığı araçların mazot masrafları belediye tarafından karşılandı.

Yangın söndürme helikopterlerinin hızlı müdahalesini sağlamak amacıyla günlerdir kendi imkanlarıyla su taşıyan bölge halkı, söndürme çalışmalarında kritik bir rol üstlendi. Bu gönüllü çabaya kayıtsız kalmayan ilçe belediyesi, sahada 20 araç ve 100 personelle yürüttüğü söndürme faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların lojistik yükünü de hafifletme kararı aldı.

"FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hiçbir çağrı beklemeden harekete geçen çiftçilere teşekkür etti. Vatandaşların topraklarına duyduğu sevgiyle yangın havuzlarına ulaştırdığı her damla suyun çok kıymetli olduğunu belirten Kocagöz, sağlanan mazot desteğinin sadece bu büyük fedakarlığa omuz verme çabası olduğunu vurguladı.

YAPAY YANGIN HAVUZLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında hava araçlarının deniz veya göl yerine en yakın noktadan su alabilmesi, müdahale süresini dakikalara indirerek alevlerin yayılmasını önlüyor. Dağlık ve ormanlık alanlara kurulan yapay yangın havuzlarının dolu tutulması, helikopterlerin aralıksız sorti yapabilmesi için hayati önem taşıyor. Köylülerin traktörlerle yaptığı su takviyesi, bu sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayan en önemli sivil destek mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor.