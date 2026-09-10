İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına başlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

İddianamede Ersoy hakkında ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlamaları yöneltilirken, 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

MAĞDURLARIN BEYANLARI ALINDI

Duruşmada mağdur sıfatıyla yer alan kişilerin beyanlarına başvuruldu. Melis Asena Özkan, uyuşturucu kullanmadığını belirterek kendisine uyuşturucu ve çoklu ilişki teklifinde bulunulduğunu öne sürdü. Özkan, iş vaadiyle bazı buluşmalara davet edildiğini ve son görüşmeye kendi iradesiyle gitmediğini belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Dilek Olgun ise Ersoy ile birlikteliğinin kendi rızasıyla gerçekleştiğini, kendisine yönelik bir cinsel saldırı olmadığını ve uyuşturucu kullanmaya zorlanmadığını ifade ederek şikâyetçi olmadığını söyledi.

Burcu Akyüz, Buse Öztay ve Dilara Yıldız da duruşmadaki beyanlarında yaşadıkları ilişkilerin kendi rızalarıyla gerçekleştiğini ifade ederken, uyuşturucu kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ERSOY: “8 SENEDE 15 KEZ UYUŞTURUCU İÇTİM”

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy ise savunmasında hakkındaki iddiaların geçmişte sosyal medya üzerinden ortaya atılan çeşitli suçlamalarla başladığını öne sürdü. Habertürk’te görev yaptığı dönemde bazı kişileri işten çıkardığını anlatan Ersoy, sonrasında kendisi hakkında sosyal medya hesaplarından özel hayatına ve uyuşturucu kullanımına ilişkin iddialar ortaya atıldığını söyledi.

Dosyadaki gizli tanık beyanlarını da eleştiren Ersoy, uyuşturucu kullandığını ise kabul etti. Ersoy, “8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hata mı, hata. Kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İLK İFADEMDE REDDETTİM”

Ersoy, ilk ifadesinde uyuşturucu kullanımını reddettiğini de belirterek uzun süredir kullanmadığını savundu. Uyuşturucu maddeyi satın almadığını, bulunduğu bazı ortamlarda kullandığını ileri süren Ersoy, kimseye zorla uyuşturucu kullandırmadığını söyledi.

Ersoy ayrıca uyuşturucuyu ilk kez Veyis Ateş ile kullandığını iddia etti. Ateş ise kendi davasındaki savunmasında Ersoy’un bu yöndeki beyanlarını reddetmiş ve kendisine iftira atıldığını ileri sürmüştü. Veyis Ateş, geçtiğimiz günlerde görülen kendi davasının ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

İlk duruşmada mağdur beyanları ve sanık savunmalarının alınmasına devam edilirken, Ersoy’a yöneltilen suçlamalarla ilgili yargılama sürüyor. İddianamede yer alan suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.