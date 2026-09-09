Antalya'nın Aksu ilçesinde, örgütlü uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın aktardığına göre, araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 2.750 gram kokain ile 1 adet hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

HASSAS TERAZİ DETAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte hassas terazi ele geçirilmesi, şüphelilerin maddeyi kişisel kullanım amacıyla değil, ticari maksatla bulundurduklarına dair en temel hukuki deliller arasında yer alıyor. Ceza yargılamalarında bu materyalin varlığı, uyuşturucu madde ticareti suçlamasının ana dayanaklarından birini oluşturuyor.