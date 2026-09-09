Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları üçüncü gününe girdi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Antalya Havalimanı'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bölgedeki alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve havadan müdahale ediliyor. Sıcak ve rüzgarlı hava şartları sahadaki söndürme faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Yangının havalimanı iniş ve kalkış güzergahlarına yakın olması, hava operasyonlarının planlanmasını doğrudan etkiliyor. Söndürme uçakları ve helikopterler, sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atmamak adına belirlenen özel irtifa ve rotalarda uçuş gerçekleştiriyor. Zaman kazanmak amacıyla helikopterler deniz yerine orman içindeki su havuzlarını kullanırken, uçaklar daha uzak mesafedeki denizden su almayı sürdürüyor.

YANGIN BÖLGESİNDE TAHLİYE VE CAN KAYBI

Alevlerin yayılma riski üzerine Karaöz çevresindeki bazı yerleşim yerlerinde tedbir amaçlı tahliye işlemleri uygulandı. Bölgedeki yangın esnasında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Hasan Kahya hayatını kaybetti. Antalya kent merkezinden de görülebilen yoğun duman altında kara ekipleri, iş makineleri ve arazözlerle güvenlik şeritleri oluşturmaya devam ediyor.

HAVALİMANI ÇEVRESİNDE SÖNDÜRME STRATEJİSİ NASIL İŞLİYOR?

Aktif bir uluslararası havalimanı çevresinde yürütülen orman yangını müdahaleleri, hava sahası kontrolörleri ile yangın yönetim merkezinin anlık koordinasyonunu gerektiriyor. Söndürme araçlarının su alma ve bırakma rotaları, ticari yolcu uçaklarının yaklaşma hatlarıyla kesişmeyecek şekilde yönetiliyor. Sahadan alınan son verilere göre alevlerin enerjisi düşürülmüş olup, yangının ilerleyen saatlerde tamamen kontrol altına alınması öngörülüyor.