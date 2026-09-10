Antalya temsilcisi Antalyaspor'da, yaz transfer döneminde yapılan 10 yeni takviyenin ardından yabancı oyuncu sayısı 13'e ulaştı. Kontenjan kısıtlamaları nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısı için belirlediği lig kadrosunda 5 yabancı futbolcuya yer vermedi.

Yaş sınırı bulunmayan 6 kişilik yabancı oyuncu listesinde Nzaba, Pedrinho, Streek, Safuri, Nuno Da Costa ve Ceesay tercih edildi. Yirmi üç yaş altı yabancı oyunculara ayrılan 2 kişilik kontenjan ise Fotis Pseftis ile Ismail Taieb'den yana kullanıldı. Böylece teknik heyet, ligin ilk devresinde sahaya sürebileceği 8 kişilik yabancı rotasyonunu netleştirmiş oldu.

LİGDE YOKLAR, KUPADA OYNAYABİLECEKLER

Kadroda düşünülmeyen veya kontenjana takılan Julian Cuesta, Kenneth Paal, Yohan Boli, Dario Saric ve Bachir Gueye, sezonun ilk yarısındaki lig müsabakalarında forma giyemeyecek. Antalya basınına yansıyan haberlere göre, bu 5 ismin ilk devredeki tek resmi maç şansı Türkiye Kupası karşılaşmaları olacak.

KONTENJAN KURALI KADRO MÜHENDİSLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Futbolda uygulanan yabancı oyuncu kısıtlamaları ve alt yaş kategorisi şartları, kulüplerin transfer stratejilerini doğrudan şekillendiriyor. Geniş yabancı havuzuna sahip takımlar, oyuncularını yalnızca kupa maçlarında değerlendirmek zorunda kalarak zorunlu bir rotasyon planlamasına gitmek durumunda kalıyor.