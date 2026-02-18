Antalya Manavgat'ta 4 yıl boyunca öz kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ortaya çıkan iddia kamuoyunda büyük tepki yarattı. Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen şikayet üzerine başlattıkları çalışma kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı.
4 YIL BOYUNCA SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre şüphelinin, öz kızına ilkokul çağlarından itibaren cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren beyanlar doğrultusunda jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın, ifadesinde suçlamalara ilişkin itirafta bulunduğu ileri sürüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “1. dereceden yakın akrabaya karşı nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.