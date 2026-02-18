Alanya’da kayıp olarak aranan öğretmen Selma Tuğral ile ilgili sevindiren haber geldi. Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tuğral’ın bulunduğu öğrenildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamu personeli olarak görev yapan öğretmen Selma Tuğral’dan Pazar gününden itibaren haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirilmişti. Yapılan ihbar sonrası bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Gelen son bilgiyle birlikte kayıp öğretmenin bulunduğu bilgisi öğrenildi.