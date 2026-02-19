Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Ramazan ayı dolayısıyla Alanya’daki işletmelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da sabit fiyatlı iftar menüleri hazırladığını açıkladı. Değirmenci, ülkedeki ekonomik gelişmelere paralel olarak vatandaşların alım gücünde bir miktar düşüş yaşandığını belirterek, Ramazan ayında birçok kurum ve marketin fiyatlarını sabitlediğini söyledi. Hazırlanan iftar menülerinde iftariyeliklerin ardından çorba, ana yemek, su ve içecek ile tatlının yer aldığını dile getiren Değirmenci, fiyatların 499 lira ile 799 lira arasında değiştiğini kaydetti. Fiyat farkının ise ana yemek tercihine göre oluştuğunu belirtti.

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Ülkedeki ekonomik gelişmelere paralel olarak vatandaşlarımızın alım gücünde bir miktar düşüş var. Ramazan ayında birçok kurum ve market fiyatlarını sabitledi. Alanya’da da geçen yıla oranla çok cüzi bir artışla Ramazan menülerini esnaflarımız ayarladı. İftariyeliklerin ardından çorba, ana yemek, su, içecek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlandı. Fiyatlar 499 lira ile 799 lira arasında değişiyor. Fiyat farkı ana yemek tercihine göre oluşuyor. Tavuklu, bonfileli ve etli seçenekler mevcut. Her bütçeye uygun menüler hazırlandı. Tüm Alanyalı hemşehrilerimizi iftar sofralarına bekliyoruz. Hep birlikte Ramazan-ı Şerif’i geçirmek ümidiyle tüm Alanya halkına hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. (Hatice NERGİZ)