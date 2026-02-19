Sosyal medya üzerinden “kredi danışmanlığı” vaadiyle kurulan tuzakta bir vatandaşın bilgisi dışında milyonluk kredi çekildi. Şüpheli yakalandı.

Antalya’da sosyal medya üzerinden kredi danışmanlığı adı altında yürütülen dolandırıcılık olayı, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Yüksek limitli kredi vaadiyle kandırılan bir vatandaşın adına bilgisi dışında toplam 1 milyon 650 bin TL kredi çekildiği belirlendi.

FİNDEKS NOTU YÜKSELTME VAADİYLE GÜVEN KAZANDI

Edinilen bilgilere göre A.C. isimli müşteki, sosyal medyada “kredi danışmanlığı” profili üzerinden paylaşım yapan kişilerle iletişime geçti. Telefon görüşmelerinde şüphelinin, banka görevlileriyle bağlantısı olduğunu, Findeks notunu yükseltebileceğini ve yüksek limitli kredi kullandırabileceğini söylediği öğrenildi.

Bu vaatlere inanan müşteki, şüphelinin yönlendirmesiyle farklı bankalarda hesap açtı. Online bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri de karşı tarafla paylaşıldı.

BİLGİSİ DIŞINDA 1 MİLYON 650 BİN TL KREDİ ÇEKİLDİ

Kısa süre sonra hesap hareketlerini kontrol eden mağdur, bilgisi dışında toplam 1 milyon 650 bin TL tutarında kredi çekildiğini ve paranın farklı hesaplara aktarıldığını fark etti. Şüphelilere ulaşamayan vatandaş, durumu emniyete bildirdi.

Bir sabah mobil bankacılığa girip o rakamı görmek… İnsan ne yapacağını şaşırır. Borç sizin adınıza, para başkasında. İşte tam da bu noktada birçok kişi panikleyip yanlış kararlar verebiliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmalar ve kamera incelemeleri sonucunda olayın şüphelisinin Y.V. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Emniyet yetkilileri, sosyal medya üzerinden yapılan kredi vaadi, findeks notu yükseltme ve banka bağlantısı iddialarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, hiçbir banka görevlisinin online bankacılık şifresi ya da kimlik bilgisi talep etmeyeceğini hatırlatıyor.

Son dönemde özellikle “sosyal medyada kredi danışmanı dolandırıcılığı nasıl yapılıyor” ve “findeks notu yükseltme vaadiyle dolandırıcılık yöntemi” aramaları dikkat çekiyor. Yetkililer, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin altını çiziyor.