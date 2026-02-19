AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Eyicil Gül, il yönetimini “çeteleşme ve adaletsizlik”le suçlayarak görevinden istifa etti. Sosyal medyada paylaşılan açıklama parti içinde tartışma başlattı.

AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Eyicil Gül, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Gül’ün sosyal medya hesabından paylaştığı metinde, il yönetimine yönelik yolsuzluk ve çeteleşme iddiaları dikkat çekti.

“PARTİDE ÇETE VAR” ÇIKIŞI

İstifa açıklamasında doğrudan il yönetimini hedef alan Gül, “Partide çete var. Adaletsizliğe destek olmam” ifadelerini kullandı. Açıklamada, bazı yöneticilerin menfaat odaklı hareket ettiğini öne süren Gül, teşkilat içindeki yapıyı sert sözlerle eleştirdi.

Metinde özellikle İl Başkan Yardımcısına yönelik ağır ithamlar yer aldı. Gül, “Siz menfaatsiz, çıkarsız görev yapamaz mısınız? Partimizde bulunma amacınız ne?” sorularını yöneltti. Söz konusu ifadeler, AK Parti Kahramanmaraş teşkilatında istifa krizi başlığıyla kısa sürede gündeme taşındı.

PETROL İHALESİ İDDİASI

Gül’ün açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise belediye ihalelerine yönelik iddialar oldu. Hedef aldığı il yöneticisi için, “Belediyeden aldığı petrol ihaleleriyle ceplerini dolduruyor” ifadesini kullanan Gül, söz konusu iddiaların araştırılması gerektiğini savundu.

Bu ifadeler, parti tabanında şaşkınlık yarattı. Henüz iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu konusunda bağımsız bir yargı kararı bulunmuyor.

“UTANÇ VESİLESİ” SÖZLERİ

Gül, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın izinden gidilmediğini savunduğu bir il teşkilatı yapısından söz ederek, mevcut yapının tasfiye edilmemesi halinde parti üyeliğinin kendisi için “utanç vesilesi” olacağını ifade etti.

“Tüm adaletsizliklerinize, hak yemelerinize dolaylı destek sağlayıp vebal almayacağım” diyen Gül’ün sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bazen teşkilat içi tartışmalar kapalı kapılar ardında kalır. Ama bu kez öyle olmadı…

“ABLA DEMEYİN, BAŞKANIM DİYECEKSİNİZ”

İstifa metninde yalnızca mali ve idari iddialar değil, teşkilat içindeki hitap biçimi de eleştirildi. Gül, kadın yöneticilere yönelik “abla” hitabına karşı çıkarak, “Kadınlarımıza ‘Başkanım’ demeyi öğreneceksiniz. ‘Abla’ diyecekseniz evinize gidin” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası gözler, AK Parti Genel Merkezi’nin Kahramanmaraş teşkilatına yönelik olası inceleme süreci başlatıp başlatmayacağına çevrildi. Şu ana kadar resmi bir disiplin ya da soruşturma açıklaması yapılmadı.