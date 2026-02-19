CUMHURİYET Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Alanya merkezde bulunan Balıkçı Barınağı’ndaki yapısal ve altyapısal sorunları gündeme taşıdı. Kaya, rıhtımda meydana gelen çökme ve barınak içindeki kum birikiminin hem güvenlik hem de faaliyetler açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Rıhtımdaki çökme için ödenek ayrıldığını bildiklerini ifade eden Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ihale sürecini bir an önce başlatmaya ve kum tahliyesini ivedilikle gerçekleştirmeye çağırdı. Barınakta aydınlatma, kanalizasyon ve peyzaj gibi altyapı eksikliklerinin de bulunduğunu dile getiren Kaya, yaz sezonu başlamadan bu eksikliklerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan balıkçı barınaklarında TEFE-TÜFE oranlarıyla örtüşmeyen fahiş kira ve bağlama artışlarının gündeme geldiğini belirten Kaya, Alanya Balıkçı Barınağı’nda bağlama ücretlerine yapılan yüzde 950’lik zammın denizci esnafını ve amatör balıkçıları mağdur ettiğini ifade etti. Artan akaryakıt ve bakım maliyetleri altında ezilen balıkçıların bir de yüksek bağlama ücretleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Kaya, “Bakım eksiklikleri ve artan maliyetler birlikte değerlendirildiğinde, hem altyapı sorunları giderilmeli hem de bağlama ücretleri makul seviyelere çekilmelidir” dedi. (Aykut KAYA BÜLTEN)

Kaynak: Aykut KAYA BÜLTEN